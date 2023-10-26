ABD'de bekleyen konut satışları eylülde arttı

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artışla 72,6 değerine yükseldi.

Piyasa beklentileri, söz konusu verinin yüzde 1,8 azalması yönündeydi. Bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 7,1 azalarak 71,8 olmuştu.

Bekleyen konut satışları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 11 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarının son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkan mortgage (konut kredisi) faiz oranları nedeniyle bu dönemdeki hafif yükselişe rağmen tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Yun, konut stoklarının kısıtlı olmasının satışları engellemesine rağmen konut fiyatlarının yüksek kalmasına neden olduğunu kaydederek genel olarak konut piyasasının hareketlenmesine yardımcı olmak için konut stokunun artmasının önemini vurguladı.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.