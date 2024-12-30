ABD'de bekleyen konut satışları kasımda beklenenden fazla arttı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), kasım ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 79 değerine yükseldi.

Art arda dördüncü ayda artış gösteren bekleyen konut satışları, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,9 artacağı yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, ekimde aylık yüzde 1,8 artarak 77,3 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, kasımda yıllık bazda da yüzde 6,9 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, tüketicilerin mortgage faiz oranlarına ilişkin beklentilerini yeniden ayarladıklarının ve daha fazla mevcut stoktan yararlandıklarının görüldüğünü belirtti.

Mortgage oranlarının son 24 aydır ortalama yüzde 6'nın üzerinde seyrettiğine işaret eden Yun, alıcıların artık mortgage faiz oranlarının önemli ölçüde düşmesini beklemediğini veya buna göre hareket etmediklerini aktardı.

Yun, piyasanın satıcıların lehine olma durumundan uzaklaşırken, alıcıların müzakere yapma konusunda daha güçlü bir konumda olduğunu ifade etti.