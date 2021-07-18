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ABD'de beyzbol maçında silah sesleri panik yarattı

ABD’nin Washington kentinde, bir beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişi silahla vuruldu, olay büyük panik yarattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ulusal Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol maçında, dışarıdan duyulan silah sesleri korkuttu. Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya attı.

Olay yerine ulaşan polis, 1'i kadın, 3 kişiyi yaralı olarak buldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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