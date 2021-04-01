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ABD'de bileşenleri karıştırılan 15 milyon COVID-19 aşısı çöpe gitti

ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz Johnson&Johnson COVID-19 aşısı çöpe gitti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın COVID-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz COVID-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

 

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