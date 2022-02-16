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ABD'de Binance'a inceleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), Binance kripto para borsasının ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Wall Street Journal'ın haberine göre, SEC'in Binance'in ABD'deki iştirakinden 2 kuruluş hakkında bilgi istediği ortaya çıktı.

Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkinin incelendiği aktarılan haberde, söz konusu şirketlerin Sigma Chain AG ve Merit Peak Ltd. olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, 2019'a ait kurumsal belgelerin Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun 2 şirketle bağlantısını ortaya koyduğu ve şirketlerin Zhao'nun kontrolünde olduğunun belirtildiği kaydedildi.

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