ABD'de binlerce kişi 'istifa karşılığı tazminatı' kabul etti

ABD Bakanı Donald Trump'ın "federal hükümeti küçültme" kapsamında istifa karşılığında çalışanlara tazminat ödeme teklifi beklenen oranda olmasa da karşılık buldu. Ülkede yaklaşık 75 bin federal hükümet çalışanının teklifi kabul ettiği açıklandı.

Trump, bu teklifle federal iş gücünün yaklaşık yüzde 5 ila 10'unu hedeflemişti. Teklifi kabul edenlerin sayısı federal iş gücünün yüzde 5'inden daha azına karşılık geliyor.

İstifa edenler eylüle kadar maaş almaya devam edecek

Amerikan yayın ağı NBC'de yer alan habere göre, ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu Personel Yönetim Ofisi'nin sözcüsü, Trump'ın "federal hükümeti küçültme" çabaları kapsamında, istifa karşılığında çalışanlara tazminat ödeme teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, yaklaşık 75 bin kişinin, Trump'ın söz konusu teklifini kabul ettiği ancak istifa edenlerin eylüle kadar maaş almaya devam edeceği bildirildi.

ABD Bölge Yargıcı George O'Toole ise bugünkü kararında, istifa etmeleri karşılığında federal hükümet çalışanlarına 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin durdurulması için yasal dayanak olmadığına hükmetmişti.

ABD Hükümeti ne teklif etmişti?

Trump hükümeti, 29 Ocak'ta personele, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılmaları halinde 7 aylık maaş tutarında tazminat alabileceklerine yönelik teklif içeren bir e-posta göndermişti.

Yargıç O'Toole, 6 Şubat'ta Trump'ın teklifine ilişkin geçici tedbir kararı almış ve konunun ele alınması için duruşma gününün 10 Şubat olmasına karar vermişti.

Yargıç, dava gününde ise Trump'ın istifa karşılığında federal hükümet çalışanlarına 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin geçici olarak dondurulması kararını uzatmıştı.

Uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı olduğuna ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığına işaret ediyor. Trump hükümeti ise bu iddiaları reddiyor.