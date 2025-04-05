ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü

ABD’de Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a tepkiler büyümeye devam ediyor. Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, "Hand’s Off" (Elini çek) sloganı altında Trump ve Musk'ın yürüttüğü politikalara tepki için protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Ukrayna ve ABD bayrakları ile Boston Şehir Parkı’nda toplanan binlerce gösterici, Trump ve Musk karşıtı sloganlar attı.

Gösterinin organizatörleri, protestonun kitlesel işten çıkarmalara karşı çıkan federal çalışanlar, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ile hükümetin sağlık sigortası programındaki olası kesintileri protesto eden hemşireler gibi birçok mağdur grubu temsil ettiğini belirtti.

"Bizim adımıza dünyada düşmanlar ediniyor"

Gösteriye katılan 71 yaşındaki Joyce Ward, Trump’ın Filistin'e destek gösterilerin düzenlendiği üniversitelere yönelik bütçe kesintisi kararını eleştirerek, kararın "yanlış bir karar" ve "intikam" olduğunu belirtti. Ward, "Üniversiteleri antisemitizm nedeniyle hedef alacağını söylüyor. Bu doğru değil. Sadece daha fazla çete tarzı hükümet yönetimi" dedi.

ABD’de hukukun üstünlüğünün bittiğini vurgulayan Ward, "Bizim adımıza dünyada düşmanlar ediniyor. Savaşta değiliz ama barışta da değiliz" ifadelerini kullandı.

Londra'da da protesto edildi

Kent merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda buluşan yüzlerce eylemci, Trump'ın farklı ülkelere ait toprakları istemesine ve gümrük vergileri uygulamasına tepki gösterdi.

Protestocular, taşıdıkları "Trump-Musk demokrasinin düşmanı, faşistlerin dostu", "Demokrasiyi savun, Trump ve Musk'ı durdur", "NATO, Grönland, Panama, Ukrayna, Kanada ve Gazze'den elini çek" pankartları taşıdı.

Eylemciler, Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" sloganını değiştirerek, "Yalanı Yeniden Yanlış Bir Şey Yap" şeklinde attı.

Berlin'de elçilik önünde toplandılar

Kent merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği önünde 100’ün üzerinde ABD vatandaşı Trump’ın siyasetini protesto etmek için toplandı.

ABD Başkanı Trump aleyhine sloganların atıldığı gösteride, ABD bayrakları ile üzerinde “Trump faşisttir”, “Demokrasiden, USAID’den, göçmenlerden elinizi çekin ”, “İnsanları koruyun, zenginleri değil”, “İfade özgürlüğünden elinizi çekin”, “Krallara ve Nazilere hayır”, “ABD SOS” ve “Demokrasi için mücadele edin, onu savunun” yazan dövizler taşındı.