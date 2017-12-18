ABD'de binlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı

18 Aralık 2017

Dünyanın en işlek havalimanı olarak bilinen ABD'nin Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi, çok sayıda uçuşun ertelenmesine ve binlerce yolcunun havalimanında mahsur kalmasına neden oldu.

ABD'nin Georgia eyaletindeki havalimanının tüm operasyonlarını etkileyen elektrik kesintisi eyalete elektrik sağlayan firmanın yer altı tesislerinden birinde meydana gelen yangın sebep oldu.

Atlanta Belediye Başkanı Kasim Reed, yerel saatle 13.00 sularında başlayan elektrik kesintisinin gece yarısı itibariyle sona ereceği ve uçuşların yeniden normale döneceği bilgisini paylaştı.

Sorun yaşayan yolcuların problemlerini gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Reed, kesintiye neden olan yangının havalimanının ana elektrik hatlarına zarar vermesi sebebiyle yeniden elektrik sağlanmasının zaman aldığını ifade etti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, havalimanında söz konusu elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık bin uçuş gecikti.

ABD'nin en önemli havalimanlarından biri sayılan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, yıllık yolcu sayısı bakımından dünyanın en işlek havalimanı olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA