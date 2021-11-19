ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. dozu için yeşil ışık

ABD'de BioNTech ile Moderna'nın koronavirüs üçüncü doz aşılarının tüm yetişkinlerde uygulanması onaylandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bir sonraki aşama olarak 3. doz aşı onayını ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderdi.

CDC tavsiye komitesinin, Pfizer-BioNTech ile Moderna COVID-19 destek aşılarının 18 yaş ve üzerine uygulanmasını bugün oylaması bekleniyor.

Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın 3. doz aşıları, mevcut durumda ABD'de sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.

Alman BioNTech ile birlikte COVID-19 aşısı üreten Amerikan Pfizer firması 10 Kasım’da, Moderna da dün, 3. doz COVID-19 güçlendirici aşısının tüm 18 yaş üzerine uygulanabilmesi izni için FDA’ya başvurmuştu.