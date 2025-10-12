Google Haberler

ABD'de bir barda silahlı saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı olayda 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.

