ABD'de bir eyalet COVID-19 önlemlerini tamamen kaldırıyor
ABD'de Virginia eyaleti, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılama çalışmalarının şu anki hızla devam etmesi durumunda önlemleri 15 Haziran'da tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.
Virginia Valisi Ralph Northam, aşılama çalışmaları şu anki hızla devam ettiği ve vakalardaki düşüşün de sürdüğü takdirde COVID-19'a karşı önlemleri tamamen kaldırabileceklerini söyledi. Northam, "Salgında süreç aşılamalar ve vakalar açısından istediğimiz gibi giderse, COVID-19 önlemlerini, kapasite sınırlamalarını ve sosyal mesafe kurallarını 15 Haziran'da kaldırabiliriz." diye konuştu.
Maske kullanımı konusunda son kararı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) vereceğinin altını çizen Northam, eyaletteki günlük COVID-19 vaka sayılarının 1000'in altına düştüğünü kaydetti.
Virginia'da halkın yüzde 46'sı en az bir doz COVID-19 aşısı olurken, yüzde 33'ü de her iki doz aşıyı yaptırdı.