ABD'de bir eyalet COVID-19 önlemlerini tamamen kaldırıyor

Virginia Valisi Ralph Northam, aşılama çalışmaları şu anki hızla devam ettiği ve vakalardaki düşüşün de sürdüğü takdirde COVID-19'a karşı önlemleri tamamen kaldırabileceklerini söyledi. Northam, "Salgında süreç aşılamalar ve vakalar açısından istediğimiz gibi giderse, COVID-19 önlemlerini, kapasite sınırlamalarını ve sosyal mesafe kurallarını 15 Haziran'da kaldırabiliriz." diye konuştu.

Maske kullanımı konusunda son kararı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) vereceğinin altını çizen Northam, eyaletteki günlük COVID-19 vaka sayılarının 1000'in altına düştüğünü kaydetti.

Virginia'da halkın yüzde 46'sı en az bir doz COVID-19 aşısı olurken, yüzde 33'ü de her iki doz aşıyı yaptırdı.