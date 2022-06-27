ABD'de bir haftada 721 bin 576 vaka

ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 2 bin 524 artarak 1 milyon 15 bin 938'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede COVID-19 tespit edilenlerin sayısı son 7 günde 721 bin 576 artarak 86 milyon 967 bin 842'e çıktı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 15 bin 938'e yükseldi.

Eyaletler bazında California 1 milyon 24 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 7 milyon 144 binden fazla vakayla Texas ve 6 milyon 430 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 92 bin 113 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 620, Florida'da ise 75 bin 577 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 83'üne en az bir doz, yüzde 71,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 49'una hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 259 milyondan fazla kişiye ilk doz, 222 milyona yakın kişiye ikinci doz, 105 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.