ABD'de bir ilk: Trafik sıkışıklığı ücretlendirmesi geliyor

ABD, New York'un Manhattan bölgesinde 5 Ocak tarihinde trafik sıkışıklığı ücretlendirmesine gidiyor. Bu tarihten itibaren Manhattan'ın merkezi iş bölgesine girmek isteyen araçlardan 9 Dolar ücret alınacak.

Amaç, trafik sıkışıklığının azalması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi.

Yoğun saatler dışında daha ucuz

En yüksek geçiş ücretleri, hafta içi sabah 05.00 ile akşam 21.00 arasında ve hafta sonları sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında uygulanacak.

Yoğun saatler dışında geçiş ücretleri yüzde 75 daha ucuz olacak.

Manhattan tünellerinden giriş yapan yolcu araçları ise yoğun saatlerde 3 dolara kadar indirimli ücret ödeyebilecek.

Kamyonlar için ücret artıyor

Alınacak 9 Dolar'lık geçiş ücreti sürücülerin mevcut köprü ve tünellerde ödedikleri geçiş ücretlerine eklenecek.

Kamyonlar için ücret, araç boyutlarına göre 14.40 ile 21.60 dolar arasında değişecek.

Uber ve Lyft yolcuları ise her yolculuk için ekstra 1.50 dolar ödeyecek. Taksilerde ise bu ücret 0.75 dolar olacak.

Acil durum araçları, bazı kamu otobüsleri ve engellilere yönelik taşımacılık yapan araçlar ücretsiz geçiş hakkına sahip. Ayrıca, düşük gelirli sürücüler için indirim ve vergi kredisi uygulanabilecek.

Geçiş ücretlerinin toplanması

Geçiş ücretleri, Manhattan’a giriş noktalarına yerleştirilen gantry'ler aracılığıyla E-ZPass (geçiş ücreti toplama) sistemiyle toplanacak.

E-ZPass’i olmayan sürücüler ise postayla fatura alacak ve daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak.