ABD’de bir mahkum kurşuna dizilerek idam edildi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde Brad Sigmon adlı bir mahkum, idam mangası tarafından kurşuna dizilerek infaz edildi. Sigmon, 2001 yılında eski kız arkadaşının anne ve babasını öldürdüğü için ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Güney Carolina Ceza İnfaz Dairesi’nden yapılan açıklamada, Sigmon'un infaz için ölümcül enjeksiyon veya elektrikli sandalye yerine kurşuna dizilmeyi seçtiği belirtildi. İnfaz, yerel saatle 18:08’de gerçekleşti.

"Alternatif de aynı derecede korkunçtu"

Sigmon’un avukatı Geral Bo King, müvekkilinin Güney Carolina'daki "barbarca" infaz yöntemleri arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirtti. King, “Ölümcül enjeksiyon ya da idam mangasını seçmediği takdirde, Güney Carolina'nın eski elektrikli sandalyesinde diri diri yanarak ölme ihtimali vardı. Ancak alternatif de aynı derecede korkunçtu” ifadelerini kullandı.

King, eyalette ölümcül enjeksiyon infazlarının çok uzun sürdüğünü ve mahkumlar için daha fazla acıya yol açtığını vurgulayarak, “Eylül ayından bu yana idam edilen üç mahkum, enjeksiyonla öldürüldü ve süreç oldukça uzun sürdü. Brad, idam mangasının vücudunda nasıl bir etki yaratacağından emindi ve kendisi için en iyi olanı seçti” dedi.

ABD’de kurşuna dizme yeniden gündemde!

Sigmon'un idamı, ABD’de kurşuna dizilerek gerçekleştirilen 4. infaz oldu. 1976 yılında ölüm cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana, bu yöntem yalnızca Utah eyaletinde kullanılmıştı. En son 2010 yılında, Ronnie Gardner adlı mahkum idam mangasıyla infaz edilmişti.

Güney Carolina'daki infaz, ABD’de ölüm cezası uygulamalarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. İnfaz yöntemlerinin acı verici ve etik dışı olduğu yönünde eleştiriler yükselirken, bazı eyaletler alternatif idam yöntemlerini gözden geçirmeye başladı.