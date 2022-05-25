ABD'de bir okul katliamı daha: 15 ölü

Ülkede Güney Teksas bölgesindeki yaşanan saldırıyla ilgili gazetecilere bilgi veren Teksas Valisi Greg Abbott, saldırıda 15 kişinin öldüğünü açıkladı. Vali, ölenlerin 14'ünün çocuk, 1'inin ise öğretmen olduğunu belirtti.

Vali Greg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos olarak tanımladığı saldırganın, olay yerine gelen polis memurları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Saldırının ne şekilde gerçekliştiği hakkında bilgi verilmezken Vali Abbott, "Korkunç, anlaşılmaz bir şekilde 14 öğrenciyi vurup öldürdü ve bir öğretmeni öldürdü. Tetikçi Bay Ramos, kendisi öldü ve müdahale eden memurların onu öldürdüğüne inanılıyor" ifadelerini kullandı.