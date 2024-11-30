ABD'de 'Black Friday'de internetten 11 milyar dolar harcandı

Amerikalı tüketiciler ülkede 'Black Friday' olarak adlandırılan, Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününde mağazaların sunduğu fırsatlar ve promosyonlara kayıtsız kalamadı.

Mastercard SpendingPulse'ın öncü verilerine göre otomotiv hariç perakende satışlar, bu yıl geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 3,4 arttı. İnternetten yapılan satışlar yüzde 14,6 artarken, mağaza satışları yüzde 0,7'lik artış kaydetti.

Harcama 10 milyar doları geçti

Adobe Analytics'in verilerine göre internetten harcamalar 10,8 milyar doları buldu. Bu rakam geçen yılın aynı gününde 9,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Perakende için önemli

ABD'de Şükran Günü'yle başlayan "Black Friday", küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, perakende sektörü için önem taşıyor.