ABD'de borsalar faiz mesajını aldı, yükselişle haftayı kapattı

ABD'de kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artışla 41.175,08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artışla 5.634,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 kazançla 17.877,79 puana ulaştı.

Endekslerde haftalık kazanç ise Dow Jones'ta yüzde 1,3, S&P 500'de yüzde 1,5 ve Nasdaq'da yüzde 1,4'e yaklaştı.

Faiz indirimi sinyali

Fed Başkanı Jerome Powell, eylülde faiz indirimlerine başlanacağına işaret ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Fed Başkan Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 3,85 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, konuşmanın ardından yüzde 3,79'a kadar düştü.

Yüzde 1 indirim öngörüldü

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 36, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 64 oldu.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz indirimi sürecini başlatması ve bunu sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de para politikasının faiz artırım döngüsünün en sıkı noktasında olduğunu söyledi.

Faizi düşürmek için istedikleri şartların oluştuğuna işaret eden Goolsbee, önemli olanın faiz indiriminin boyutu değil, yolu olduğunu dile getirdi.