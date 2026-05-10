ABD'de bütçe krizi Dünya Kupası hazırlıklarını vurdu
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, 76 gün süren kısmi hükümet kapanmasının ardından yaşanan finansman sorunlarının 2026 FIFA Dünya Kupası güvenlik hazırlıklarını sekteye uğrattığını açıkladı. Haziran ayında başlayacak turnuva öncesinde gerekli güvenlik önlemlerinin henüz tam anlamıyla alınamadığını belirten Mullin, bütçe kaynaklı gecikmeler nedeniyle çalışmaların zorlaştığını söyledi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, bakanlık bünyesinde yaşanan ve 76 gün süren kısmi kapanmanın ardından oluşan finansman aksaklıklarının, 2026 FIFA Dünya Kupası için yürütülen güvenlik hazırlıklarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Missouri eyaletinin Kansas kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mullin, turnuva öncesinde güvenlik çalışmalarının sürdüğünü ancak bütçe kaynaklı gecikmelerin süreci zorlaştırdığını ifade etti.
İlk maç 11 Haziran'da
Haziran ayında başlayacak Dünya Kupası maçları için gerekli güvenlik önlemlerinin alınabileceğini belirten Mullin, fonlardaki kesintilerin hazırlıkları aksattığını dile getirdi.
Mullin, "Bu güvenlik önlemlerini henüz alamadık ve ilk maç 11 Haziran'da" ifadelerini kullandı.
Demokratlara eleştiri
İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) personelinin konaklama planlamaları gibi organizasyon süreçlerinin zaman aldığını söyleyen Mullin, halen tamamlanması gereken çok sayıda çalışma bulunduğunu kaydetti.
Kısmi kapanmadan Demokratları sorumlu tutan Bakan Mullin, yaşanan sürecin Dünya Kupası hazırlıklarını "tehlikeye attığını" savundu.
TSA'dan da uyarı gelmişti
DHS'ye bağlı Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin (TSA) geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill de mart ayında yaptığı açıklamada, TSA çalışanlarının istifalarının 2026 Dünya Kupası hazırlıkları açısından "ciddi sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.
Mullin, 1 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada ise DHS'ye finansman sağlayan bütçe tasarısının imzalanmasıyla birlikte 76 gündür devam eden kısmi kapanmanın sona erdiğini duyurmuştu.