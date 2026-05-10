ABD'de bütçe krizi Dünya Kupası hazırlıklarını vurdu

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, bakanlık bünyesinde yaşanan ve 76 gün süren kısmi kapanmanın ardından oluşan finansman aksaklıklarının, 2026 FIFA Dünya Kupası için yürütülen güvenlik hazırlıklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Missouri eyaletinin Kansas kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mullin, turnuva öncesinde güvenlik çalışmalarının sürdüğünü ancak bütçe kaynaklı gecikmelerin süreci zorlaştırdığını ifade etti.

İlk maç 11 Haziran'da

Haziran ayında başlayacak Dünya Kupası maçları için gerekli güvenlik önlemlerinin alınabileceğini belirten Mullin, fonlardaki kesintilerin hazırlıkları aksattığını dile getirdi.

Mullin, "Bu güvenlik önlemlerini henüz alamadık ve ilk maç 11 Haziran'da" ifadelerini kullandı.

Demokratlara eleştiri

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) personelinin konaklama planlamaları gibi organizasyon süreçlerinin zaman aldığını söyleyen Mullin, halen tamamlanması gereken çok sayıda çalışma bulunduğunu kaydetti.

Kısmi kapanmadan Demokratları sorumlu tutan Bakan Mullin, yaşanan sürecin Dünya Kupası hazırlıklarını "tehlikeye attığını" savundu.

TSA'dan da uyarı gelmişti

DHS'ye bağlı Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin (TSA) geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill de mart ayında yaptığı açıklamada, TSA çalışanlarının istifalarının 2026 Dünya Kupası hazırlıkları açısından "ciddi sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.

Mullin, 1 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada ise DHS'ye finansman sağlayan bütçe tasarısının imzalanmasıyla birlikte 76 gündür devam eden kısmi kapanmanın sona erdiğini duyurmuştu.