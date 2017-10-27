ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C
  • Dünya
  • ABD'de çalışma vizesi yenileme süreci zorlaştırılıyor

ABD'de çalışma vizesi yenileme süreci zorlaştırılıyor

Göçmen olmayan çalışma vizesi politikalarında değişikliğe gideceğini açıklayan ABD'nin vizeleri yenileme sürecini zorlaştıracağı ifade ediliyor.

ABD'de çalışma vizesi yenileme süreci zorlaştırılıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

ABD, göçmen olmayan çalışma vizesi politikalarında değişikliğe gideceğini açıkladı. Bu değişiklikle, vizeleri yenileme sürecinin de zorlaştırılması bekleniyor.

ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Bürosu (USCIS) geçmişte, eğer vize sahibi suç işlemediyse yenilemeleri sorunsuz onaylıyordu. Ancak bundan sonra vize yenilemeleri, ilk başvurularla aynı soruşturmalardan geçecek.

USCIS Başkanı L. Francis Cissna yaptığı açıklamada, "Yönetimin göç sisteminin bütünlüğünü iyileştirme çabalarının ön cephesinde büro çalışanlarımız yer alıyor. Bu güncellenmiş kılavuz da Amerikalı çalışanların çıkarlarını koruyan politikaların geliştirilmesine yardımcı olacak net yollar sunuyor" ifadelerini kullandı. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.