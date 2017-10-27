ABD'de çalışma vizesi yenileme süreci zorlaştırılıyor

27 Ekim 2017

ABD, göçmen olmayan çalışma vizesi politikalarında değişikliğe gideceğini açıkladı. Bu değişiklikle, vizeleri yenileme sürecinin de zorlaştırılması bekleniyor.

ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Bürosu (USCIS) geçmişte, eğer vize sahibi suç işlemediyse yenilemeleri sorunsuz onaylıyordu. Ancak bundan sonra vize yenilemeleri, ilk başvurularla aynı soruşturmalardan geçecek.

USCIS Başkanı L. Francis Cissna yaptığı açıklamada, "Yönetimin göç sisteminin bütünlüğünü iyileştirme çabalarının ön cephesinde büro çalışanlarımız yer alıyor. Bu güncellenmiş kılavuz da Amerikalı çalışanların çıkarlarını koruyan politikaların geliştirilmesine yardımcı olacak net yollar sunuyor" ifadelerini kullandı.