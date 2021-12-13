ABD'de cenaze törenine silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
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Houston'daki saldırıda 20 yaşındaki bir kadın öldü, durumu ciddi olanlarında aralarında bulunduğu 13 kişi civardaki hastanelere kaldırıldı.
Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.
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