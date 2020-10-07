ABD'de CEO istifaları yüzde 9 arttı

07 Ekim 2020

ABD merkezli şirketlerde görevlerinden ayrılan CEO'ların sayısı artış gösterdi. Küresel sermaye piyasası danışmanlığı ve yönetici koçluk şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre, işten ayrılan CEO'lar sayısı Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 9,2 artışla 119 oldu.



İşten ayrılan CEO sayısı bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 21,2 azaldı. Bir önceki ay 109, geçen yıl aynı ay 151 CEO işten ayrılmıştı. Yılın ilk 9 ayında işten ayrılan CEO sayısı yüzde 12,47 azalarak bin 16 seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bin 160 CEO işten ayrılmıştı. CEO'lar en fazla 13 ile California'da işini kaybetti.