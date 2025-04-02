ABD'de 'çeşitlilik programında' görevli istihbarat çalışanlarının işten çıkarılması durduruldu

Virginia Bölge Yargıcı Anthony J. Trenga, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) görevlerini sonlandırmalarına itiraz eden 19 çalışanın açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Trenga, ihtiyati tedbir kararıyla DEI programlarında çalışan bu kişilerin işlerine son verilmesini geçici engellediğini belirtti.

Bu kişilere bağlı oldukları kurumların istihdam kurallarına göre atanma talebinde bulunma hakkı tanınması gerektiğini kaydeden Trenga, 19 çalışanın idari izinli olarak kalmaları veya görevlerine geri getirilmeleri gerektiğini ifade etti.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Öte yandan DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararname imzalanmış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, 22 Şubat'ta Trump'ın DEI programlarına karşı imzaladığı kararnameye ilişkin ihtiyati tedbir kararı vermişti.