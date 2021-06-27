ABD'de çöken binada ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Miami Beach şehir yönetiminden yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan bir yaralının hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi, ölenlerin 4'ünün kimlikleri tespit edildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Florida Valisi Ron DeSantis ve Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, bölgeyle ilgili olağanüstü hal bildirileri yayınladılar." ifadesine yer verildi.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkilisinin yaptığı açıklamada ise Ordu Mühendisler Birliğinin kurtarma çalışmalarına teknik yardım sağlamak için enkaz alanına getirildiği bildirildi.

24 Haziran gecesi bir kısmı çöken binanın enkazının hala altında olduğu düşünülen 156 kişiye, ölü ya da diri olarak ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.