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  3. ABD'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi
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ABD'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi

ABD'nin Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 90'a yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, binanın enkazından 90 ceset çıkarıldığını 31 kişiye halen ulaşılamadığını belirtti. Cava çıkarılan 90 kişiden 71'inin kimliğinin belirlendiği söyledi.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

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