ABD'de COVID-19, çocuklarda 4 kattan fazla arttı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği, geçen hafta 180 bin çocuğun COVID-19'a yakalandığı bildirildi.

Çocuk vakalarında tehlikeli tırmanış

Ülkede 18 Temmuz haftasında 38 bin çoçuk COVID-19 olurken, 19 Ağustos haftasında COVID-19 tespit edilen çocuk sayısı tehlikeli bir şekilde önceki aya göre 4 kattan fazla arttı.

Rapora göre, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,5 milyonu geçti, toplam vakaların yüzde 14,6’sını çocuklar oluşturdu.

Geçen hafta teşhis konulan vakalarda çocukların oranı ise yüzde 22,4 oldu.

Hastaneye yatırılan çocukların oranı ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0,2’si ile 1,9’u arasında değişiyor.

AAP, geçen hafta COVID-19 nedeniyle hastaneye yatan çocuk sayısını da 282 olarak açıkladı.

Çocuklarda şiddetli hastalanma ve ölüm düşük

ABD Sağlık Bakanlığı, çocukların COVID-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, AAP geçen hafta içinde çocukların hastaneye yatışlarının salgının başından beri en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

12 yaş altı çocuklara henüz COVID-19 aşısı için onay verilmeyen ABD'de, AAP’nin verilerine göre, 12-17 yaş arasında aşılanma oranının da diğer yaş gruplarından düşük olduğu dikkati çekiyor.

AAP’ye göre, ABD’de 16-17 yaş grubunun yüzde 43’ü, 12-15 yaş grubununsa yüzde 33’ü COVID-19 aşılarını tamamladı.