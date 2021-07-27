ABD'de 'COVID-19 günlük vaka sayısı 200 binlere çıkabilir' uyarısı

CNN'e konuşan Frieden, virüsün Delta varyantına karşı aşılamalarda artış olmazsa, günlük vaka sayısının eylül ortasına kadar 4 katına çıkabileceği tahmininde bulundu.

'Zor zamanlara doğru gidiyoruz'

Frieden, "Zor zamanlara doğru gidiyoruz. İngiltere'de olduğu gibi ABD'de de günlük 200 binlik vaka artışlarını görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşlı nüfusun genelde aşılanmış olmasından dolayı COVID-19 ölümlerinde büyük bir artış beklemediklerini vurgulayan Frieden, "Ancak önlenebilir ölümlerde de düzenli bir artış görülecek." dedi.

Frieden, 2009-2017 döneminde CDC Direktörü olarak görev yapmıştı.

Günlük vaka sayısı 57 bin civarında seyrediyor

Günlük COVID-19 vaka ve ölüm bilgilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, son bir haftada ülke genelinde günlük vaka sayısı 57 bin civarında seyrediyor.

Ülkede kayıtlara geçen günlük 200 bin vaka artışı, en son ocak ayında görülmüştü.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC verilerine göre, şu ana kadar ülke nüfusunun yüzde 58,6'sı ilk doz, yüzde 49,1'i ikinci doz aşı yaptırdı.