ABD'de COVID-19 mücadelesinin başı Fauci, virüse yakalandı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Fauci’nin tamamen aşılı olduğu ve 2 kez güçlendirici aşı dozu yaptırdığı aktarılarak, Fauci’nin hafif semptomları olduğu belirtildi.



Fauci’nin kendisini karantinaya alacağı ve evden çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, “Son zamanlarda Başkan Biden veya diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile yakın temas halinde olmadı” denildi.