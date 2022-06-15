ABD'de COVID-19 mücadelesinin başı Fauci, virüse yakalandı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin COVID-19 testi pozitif çıktı.
İHA
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Fauci’nin tamamen aşılı olduğu ve 2 kez güçlendirici aşı dozu yaptırdığı aktarılarak, Fauci’nin hafif semptomları olduğu belirtildi.
Fauci’nin kendisini karantinaya alacağı ve evden çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, “Son zamanlarda Başkan Biden veya diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile yakın temas halinde olmadı” denildi.
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