ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

25 Ağustos 2020

ABD, küresel ölçekte "COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

"COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e çıktı.

Ülkede "COVID-19'dan iyileşenler 3 milyon 218 bini, test yapılanlar 76 milyon 902 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 627 bin 217 vakayla Brezilya, 3 milyon 172 bin 77 vakayla Hindistan izliyor.

Kaynak: AA