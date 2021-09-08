ABD'de COVID-19 vakalarının 4'te biri çocuk
ABD’de geçen hafta teşhis edilen COVID-19 vakalarının dörtte birinden fazlasını çocukların oluşturduğu açıklandı.
Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 252 bine yakın çocuğun COVID-19'a yakalandığı bildirildi.
Raporda, yaz başında azalan çocuk COVID-19 vakalarının geçen ay katlanarak arttığı ve 3 Ağustos-2 Eylül arasında ABD’de 750 binden fazla çocuğun COVID-19’a yakalandığı belirtildi.
Buna göre çocuklar ülkedeki toplam vakaların yüzde 15,1’ini oluştururken geçen hafta bu oran yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.
Salgının başından beri COVID-19 teşhisi konulan çocuk sayısı ise 5 milyonu aştı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) çocukların COVID-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, aileleri COVID-19 enfeksiyonundan sonra çocuklarda görülebilen MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) semptomları konusunda uyardı.
Çocuklarda genellikle COVID-19 enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan nadir bir rahatsızlık olan MIS-C’nin, çoklu organ tutulumuna yol açarak ağır bir tabloya ve ölüme yol açabileceği belirtildi.
CDC, MIS-C’nin semptomları arasında karın ağrısı, gözlerde kızarıklık, göğüs ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, ishal, kusma bulunduğunu açıkladı.