ABD'de COVID-19 verileri haftalık raporlamaya geçti

Başkent Washington D.C dahil Güney Dakota, Hawaii, Kentucky, Nevada, Ohio, Oklahoma ve Güney Carolina eyaletlerinin federal kurumlara gönderdiği günlük COVID-19 verilerini haftalığa çevirecek.

Devlet ve Bölgesel Sağlık Yetkilileri Derneği baş sağlık görevlisi Marcus Plescia New York Times'a, COVID-19 salgınıyla ilgili vaka, ölü ve hastanelere yatışların daha da azalmasını beklediklerini açıklayarak, "Günlük verileri bilmemize gerek olmayan bir duruma geldik." ifadesini kullandı.

Bazı sağlık uzmanlarının ise enfeksiyonlarda gelecekte olası bir artış durumunda haftalık raporlamaların sorun yaratabileceğinden endişe duyduğu dile getirildi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de, dün bir ABD televizyonuna verdiği demeçte, ülkede tekrar bir Omicron varyantı artışı beklemediklerini ifade etmiş ancak COVID-19 aşılamalarının devam etmesi gerektiğini söylemişti.