ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 736 bine yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 26 bin 506 artışla 45 milyon 428 bin 30'a çıktı. Ülke genelinde COVID-19'dan ölenlerin sayısı 735 bin 799 oldu.

California, 4 milyon 850 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 209 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,9'una iki doz, yüzde 7’sine ise üç doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 220,1 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,4 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 12 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.