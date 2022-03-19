ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, COVID-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 33 bin 324 artarak 79 milyon 717 bin 406 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 800 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 970 bin 809'a çıktı.

California, 9 milyon 62 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 687 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 4 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 589, Florida'da ise 72 bin 592 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,6'sına en az bir doz, yüzde 69,5'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,1'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyona yakın kişiye ilk doz, 217 milyona yakın kişiye ikinci doz, 96 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.