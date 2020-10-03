ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Johnson COVID-19'a yakalandı

03 Ekim 2020

Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada, senatörün temas ettiği kişilerden birinde COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaptırdığı testte virüse yakalandığının ortaya çıktığı ancak senatörün semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Johnson ile birlikte şimdiye kadar COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatörlerin sayısı 5’e çıktı.

Daha önce de Kentucky senatörü Rand Paul, Louisiana Senatörü Bill Cassidy ve son iki günde Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile Utah Senatörü Mike Lee, COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA