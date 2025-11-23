ABD'de daha önce insanlarda görülmeyen virüs can aldı!

Washington'da bir hasta daha önce insanlarda bildirilmemiş bir kuş gribi türünün neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanın H5N5 kuş gribi enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve bunun ABD'de dokuz ay içinde bir insanda görülen ilk kuş gribi vakası ve virüs nedeniyle bildirilen ikinci insan ölümü olduğu öğrenildi.

Virüsün salgına yol açma endişesi büyüse de ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüsün genel halk sağlığı için halen düşük risk oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, hayatını kaybeden yaşlı hasta ile yakın temasta bulunanları gözlem altına alırken yapılan testlerde virüsün insandan insana bulaştığına dair bir kanıt bulunamadı.