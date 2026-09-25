ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı

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ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustos ayında piyasalardaki düşüş beklentisinin aksine yatay seyretti. Siparişlerin toplam tutarı bir önceki aya göre değişmeyerek 338,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos dönemine ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini yayımladı. Piyasalarda siparişlerin söz konusu dönemde yüzde 0,3 azalacağı tahmin ediliyordu.

Temmuz ayında ise dayanıklı mal siparişlerinde yüzde 0,9'luk artış kaydedilmişti.

Ulaşım ekipmanlarında düşüş

Verilerin ayrıntılarına bakıldığında, son dört ayın üçünde gerileyen ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin ağustosta yüzde 0,6 azaldığı görüldü.

Ulaşım ekipmanları hariç tutulduğunda yeni siparişler yüzde 0,3 artarken, savunma hariç siparişlerde yüzde 0,1'lik yükseliş kaydedildi.

Sanayi üretimi için önemli gösterge

Kullanım ömrü en az üç yıl olan ürünleri kapsayan dayanıklı mal siparişleri, sanayi üretiminin seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor.