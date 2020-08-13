ABD'de demiryolu trafik hacmi yüzde 6,7 azaldı

13 Ağustos 2020

ABD Demiryolları Birliği'nin (AAR) verilerine göre, ABD'nin demiryolu ile toplam yük taşımacılığı 497 bin 397 vagon olurken, vagon ile yük taşımacılığı yüzde 15,6 düşüşle 220 bin 343 vagona geriledi.

Ülkenin intermodel yük taşımacılığı yüzde 1,9 artışla 277 bin 54'e yükselirken, Kanada'da demiryolu yük taşımacılığı yüzde 12,9 düşüşle 70 bin 663 vagon, Meksika'da demiryolu yük taşımacılığı yüzde 5,4 düşüşle 19 bin 818 vagon ve Kuzey Amerika'da demiryolu yük taşımacılığı yüzde 14,4 düşüşle 310 bin 824 vagon olarak açıklandı.

Demiryollarında taşınan kömür miktarı ise ABD'de 59 bin 328 vagon, Kanada'dan demiryolu ile taşınan kömür yüzde 21,5 düşüşle 5 bin 806 vagon, Meksika'dan demiryolu ile taşınan kömür yüzde 73,8 düşüşle 11 vagon oldu. Kuzey Amerika'da toplam yüzde 23,2 düşüşle 65 bin 145 vagon kömür taşındı.

(Kaynak: Foreks)