ABD'de Demokratlar çifte zafer yolunda

ABD başkanlık seçimini Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından gözler Georgia'da yapılan senatörlük seçimlerinde. Başkanlık için devir teslim törenine günler kala ikili arasındaki son mücadele Senato’daki geriye kalan iki koltuk için sürüyor. ABD’nin Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar yüzde 50’nin üzerinde oy alamayınca seçimler yenilendi.

Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Raphael Warnock oyların yüzde 50,5'ini alarak Senatoya girmeye hak kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci tura kalan Georgia eyaleti seçimlerinde Senato'da eyalet için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere dün yenilenen seçimlerde, Warnock ipi göğüsledi.

Warnock, dünkü seçimlerde oyların yüzde 50,5'ini alarak Cumhuriyetçi senatör Kelly Loeffler'ı geride bırakarak eyaletinin ilk siyah senatörü oldu.

Georgia eyaletinde ikinci koltuk için yapılan, Demokrat Jon Ossoff ve Cumhuriyetçi David Perdue arasındaki ikinci yarışta ise henüz kazanan açıklanmadı.

Demokrat aday Ossoff'un yarışı Perdue'nün önünde bitirmesi durumunda Demokratlar Senatoda eşitliği sağlayacak.

Warnock, 2005 yılından bu yana eyalet başkenti Atlanta'daki Ebenezer Baptist Kilisesi'nde kıdemli papaz olarak görev yapıyordu.

İlk turda kimse yüzde 50'yi geçememişti

Senatoda 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini almış, rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler yarışmış, Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu, Loeffler ise yüzde 25,9'unu almıştı.

Kongredeki dengeyi Georgia belirleyecek

Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senatoda, 50 Cumhuriyetçiye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senatodaki çoğunluğunu korumuş olacak. Bu da Demokrat Başkan Joe Biden'ı birçok süreçte zora sokabilir.

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcılığı görevine başlayacak Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoda sağlayacakları çoğunlukla Biden yönetiminin elini güçlendirmiş olacak.

Senato Georgia seçimi, Mavi Dalga ve çift yönlü piyasa etkisi…

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan'ın kritik seçime ilişkin değerlendirmesi şöyle: Georgia Senato seçimleri başa baş geçiyor. NBC, yarışın çok yakın geçmesinden dolayı herhangi bir sonuç ilan etmiş değil. Demokratların bir adım önde olması ise, Nasdaq fiyatlamasından anlaşılıyor. Mavi dalga teorisinin ufukta görünmesi nedeniyle, teknoloji şirketlerinin daha yüksek vergilendirme ve tekelcilik soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri endişeleri satış getirmiş durumda.

Demokratlar seçimi kazanırsa, Senato 50-50 şeklinde olacak ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de doğal üye olduğundan dolayı oy çoğunluğu Demokratların olacak. Temsilciler Meclisi zaten Demokratlarda. Aslında, mavi dalga aynı zamanda da harcamaların kontrolü Demokratlarda olacağı için daha fazla teşvik harcaması demek olacak. Yeni, Biden döneminde yeni ve daha büyük bir mali paket söz konusu olabilecek, bunun ihtimali artıyor. Tabii, piyasa tepkimesi açısından hangi faktörlerin ağır basacağı trende ve riskin algılanış biçimine bağlıdır. Bugün aynı zamanda, Kongre’de Biden’ın başkanlığının resmen ilan edilmesi bekleniyor. Trump kanadının itirazlarla süreci mümkün mertebe uzatmaya çalışacağı ve Biden’a kolay bir başkanlık yolu açmayacağından endişe ediliyor, ancak itirazların tamamı zaten reddedileceği için bu prosedürü birkaç saat uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. "