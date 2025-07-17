ABD’de dış ticaret fiyat endeksleri haziranda yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Piyasa beklentisi ithalat fiyatlarında yüzde 0,3’lük bir artış yönündeydi. Ancak bu oran, mayıs ayında kaydedilen yüzde 0,4’lük düşüşün ardından sınırlı bir artışla gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında ise ithalat fiyat endeksi yüzde 0,2 azaldı.

En güçlü yıllık yükseliş

İhracat tarafında ise hem tarım dışı hem de tarımsal ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseliş gözlendi. Beklentiler, ihracat fiyatlarının sabit kalacağı yönündeydi. Mayısta yüzde 0,6 düşüş kaydeden ihracat fiyat endeksi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak ocak ayından bu yana en güçlü yıllık yükselişi gerçekleştirdi.