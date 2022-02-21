ABD'de dolandırıcılık tarihine geçen Madoff'ın kardeşi ölü bulundu
ABD'de 65 milyar dolarlık saadet zinciri dolandırıcılığının mimarı Bernie Madoff’un kız kardeşi 87 yaşındaki Sondra Wiener ile 90 yaşındaki eşinin evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi.
Polis, eşlerden birinin diğerini öldürüp daha sonra intihar etmiş olabileceğini düşünürken kesin ölüm nedeni adlı tıp raporundan sonra belli olacak.
Bernie Madoff kimdir?
Wall Street tarihindeki en büyük dolandırıcılık olayına imza atan 82 yaşındaki Bernie Madoff, 14 Nisan 2021’de hapis cezasını çektiği Kuzey Carolina federal cezaevinde öldü. Ailesiyle lüks bir hayat yaşarken 2008'deki küresel ekonomik kriz sırasında dolandırıcılığı ortaya çıkan Madoff, Manhattan Federal Mahkemesinde yargılanarak 2009'da 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Arkasında 136 ülkeden 37 bin mağdur bırakan Madoff'un tutuklanmasından sonra aynı şirkette çalışan oğullarından Mark Madoff 2010’da intihar etmiş, diğer oğlu Andrew Madoff da 2014’te kanserden ölmüştü.