ABD'de düşük değerli gönderiler için tarife muafiyeti sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, düşük değerli gönderiler için tarife muafiyetine son verildi.

Böylelikle bugünden itibaren küçük paketlere uygulanan gümrük vergileri, menşe ülkesine bağlı olarak ürün başına 80 ila 200 dolar arasında sabit bir oranla veya paketin değeri ve ABD tarafından belirlenen karşılıklı gümrük vergisi oranına göre hesaplanacak.

Sabit oran sadece altı ay boyunca geçerli ve bu sürenin sonunda küçük paketler karşılıklı tarifelere tabi olacak.

Gerçek kişiler arasında 100 doların altındaki mektuplar, belgeler ve hediyeler muafiyet kapsamına girmeye devam edecek.

Muafiyet sona ermeden önce, ABD'de kişi başına günlük 800 dolar veya daha az değerdeki malların, kişisel kullanım amaçlı olması ve yeniden satışa sunulmaması koşuluyla, gümrük vergisi ödenmeden ithal edilebiliyordu.

Çin ve Hong Kong'dan gelen küçük değerli paketler için tarife muafiyeti de mayıs ayında son bulmuştu.

ABD basınında çıkan haberlerde muafiyetin kaldırılmasının ardından, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İsveç, İtalya, İspanya, Hollanda, Meksika, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Singapur ve Avustralya dahil 30'dan fazla ülkenin ABD'ye paket gönderimlerini askıya aldığı aktarıldı.

Uzmanlar, küçük işletmelerin elektronik ticaret siparişlerinin yerine getirilmesinde maliyet tasarrufu sağlamak için "de minimis"ten yararlandığına işaret ederek, bu muafiyetin kaldırılmasının fiyat artışlarına neden olabileceğini belirtti.