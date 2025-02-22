ABD'de düzensiz göçmenlere 'askeri' gözetim

Trump yönetiminin, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeden önce gözaltında tutmak için ülkedeki askeri yerleşkeleri kullanmayı planladığı belirtildi.

New York Times gazetesinin 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, düzensiz göçmenleri sınır dışı edilme süreçleri tamamlanana kadar gözaltında tutmak için ülkedeki askeri yerleşkeleri kullanmayı planlıyor.

Sorular yanıtsız kaldı...

Fort Bliss Askeri Üssü'nün belirtilen plan için "model" olarak tayin edildiğini açıklayan yetkililer, ülkenin batısındaki Utah eyaletinden Kanada sınırındaki New York eyaletine kadar her bölgedeki askeri üslerin bu plan kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Beyaz Saray, NYT'nin planla ilgili yorum taleplerini Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları'na yönlendirirken söz konusu Bakanlıklar bu taleplere yanıt vermedi.

Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik tesis

Trump, ülkede yasa dışı şekilde bulunan "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.