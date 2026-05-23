ABD'de ebola alarmı: 3 ülkeye vize durduruldu

ABD, son 21 gün içinde ebola 'nın hızla yayıldığı Sudan, Kongo veya Uganda'ya seyahat planlayan yolculara vize verilmesini yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışmalarında edinilen bilgilere göre yeni seyahat kısıtlamaları, sadece yabancı ziyaretçileri değil, aynı zamanda bu ülkelere seyahat etmiş ABD’de yasal oturma hakkına sahip kişileri de kapsıyor.

Trump yönetimi, hızla yayılan ebola salgınını kontrol altına almak için önlemleri artırırken, uluslararası sağlık yetkilileri mevcut salgının son on yılın en ağır ebola krizlerinden biri olabileceği uyarısında bulunuyor.

750 vaka 177 ölüm

Salgının, henüz onaylanmış aşısı veya kesin tedavisi bulunmayan nadir 'Bundibugyo' türünden kaynaklandığı belirtilirken DSÖ verilerine göre şu ana kadar 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölüm bildirildi.

ABD yönetimi aynı zamanda krizle mücadele için 23 milyon dolarlık acil yardım paketi de açıkladı. Kaynağın, salgından etkilenen bölgelerdeki 50 yerel tedavi kliniğinin desteklenmesi için kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan bazı sağlık uzmanları, geçen yıl ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın küçültülmesi ve dış sağlık fonlarının azaltılmasının bölgedeki erken uyarı sistemlerini zayıflattığını savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu eleştirileri redderek şubat ayında Kongo ile imzalanan 1,2 milyar dolarlık beş yıllık halk sağlığı anlaşmasının, ABD'nin bölgeye desteğinin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.