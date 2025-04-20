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ABD'de elektrik hattına çarpan küçük uçak düştü: 4 ölü

ABD'nin Illinois eyaletinde elektrik hatlarına çarpan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de elektrik hattına çarpan küçük uçak düştü: 4 ölü
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ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Illinois eyaletindeki uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tek motorlu Cessna C180G tipi uçağın yerel saatle 10.00 civarı elektrik hatlarına çarparak düştüğü bildirildi.

Kazada uçakta bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA