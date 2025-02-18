ABD'de Elon Musk'ın 'veri erişimi' talebi istifa getirdi!

ABD'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vekili Michelle King, Elon Musk'ın yoğun eleştirileri ve DOGE'nin kuruma ait bilgilere erişim sağlama talebine tepki göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Musk'ın kuruma ait hassas bilgilerin bulunduğu veri tabanına erişim sağlama talebini reddeden King'in yerine "yolsuzlukla mücadele uzmanı" Leland Dudek getirildi.

Musk, veri tabanında hata olduğunu savunuyordu

Elon Musk, kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun nasıl çalıştığını bilmediğini belirtmiş, kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında "önemli tutarsızlıkların" bulunduğunu öne sürmüştü.

Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savunan Musk, sistemde 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin bulunduğunu, 1 kişinin ise yaşının 360'ın üzerinde olduğunu iddia etmişti.

'Belki de alacakaranlık gerçektir'

Konuya ilişkin paylaşımında Musk, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır" ifadesini kullanmıştı.