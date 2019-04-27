ABD'de en az 1000 üniversiteli karantinaya alındı

27 Nisan 2019

ABD'nin birçok eyaletinde devam eden kızamık salgını büyüyor.

Son olarak kamu sağlığı yetkilileri, Los Angeles'taki California Üniversitesi ve California Devlet Üniversitesi'nde en az 1000 öğrenci ile bazı personelin karantinaya alındığını, bazılarının da evlerine gönderildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde USC Verduge Hills Hastanesinden Dr. Armand Dorian, "Kızamık ölümcül olabilir. Bu yüzden bu konuyu ciddiye alıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede yayılmaya devam eden kızamık vakaları nedeniyle herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu yıl 22 eyalette yaklaşık 700 kızamık olayı görüldüğünü, bunun ABD için son 25 yılın en yüksek rakamı olduğunu duyurdu.

Öte yandan geçen ay New York'un Rockland bölgesinde kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

Kızamık vakaları neden arttı?

Aşı karşıtlığı, ülkedeki kızamık salgınlarının başlıca nedeni. Dini inançları, kişisel nedenleri ya da felsefi görüşleri gerekçe gösteren çok sayıda kişi, çocuklarını aşılatmayı reddediyor.

New York Times gazetesi, salgının Ultra-Ortodoks Yahudi grupların çoğunlukta olduğu mahallelerde yoğunlaştığını yazdı. Ayrıca New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, hastalığın, Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirtmişti.