ABD'de endeksler düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,08 azalışla 24.899,25 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,06 kayıpla 2.759,29 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 değer kaybıyla 7.476,85 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını belirtmesinin ardından pay piyasalarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.
Kaynak: AA