ABD'de enflasyon mart ayında yüzde 0.4 düştü
ABD'de, TÜFE mart ayında yüzde 0.4 düşerken, yıllık bazda ise yüzde 1.5 artış kaydetti.
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi durma noktasına gelirken enflasyonist baskılar da Mart ayında tahminlerin üzerinde yavaşladı.
Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Şubat ayında yüzde 0.1 artan TÜFE Mart'ta yüzde 0.4 düştü, yıllık bazda ise yüzde 1.5 arttı.
Beklenti aylık yüzde 0.3 düşüş, yıllık 1.6 artıştı. Çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0.1 artış beklenirken yüzde 0.1 düştü, yıllık artış yüzde 2.1 ile 2.3'lük tahminlerin altında kaldı.