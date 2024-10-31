ABD'de enflasyon öncü göstergesi beklentilere paralel arttı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi saydığı çekirdek kişisel tüketim harcamalarının (PCE) eylül verisi açıklandı.

Buna göre gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3, yılık bazda yüzde 2,7 arttı. Çekirdek PCE'nin eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 artması bekleniyordu.

Ağustos ayında yüzde 0,1 olarak açıklanan endeks ise yüzde 0,2'ye revize edildi. Yıllık bazda artış önceki ayda yüzde 2,7 olarak kayda geçmişti.

Kişisel tüketim harcamaları verisi Fed tarafından yakından takip ediliyor. Faiz indirimlerine başlayan bankanın hedefi enflasyonu yüzde 2'nin altına çekebilmek.