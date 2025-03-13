ABD'de enflasyondan sonra işsizlik maaşı da beklentinin altında

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Mart'la biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalışla 220 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 226 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 221 binden 222 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 1500 kişi artarak 226 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 Mart ile biten haftada 27 bin azalışla 1 milyon 870 bine indi.

Analistler, iş gücü piyasasının, Başkan Donald Trump'ın ticaret politikası ve federal hükümetteki istihdam ile finansman kesintilerine yönelik belirsizliklere rağmen direncini koruduğunu ifade etti.