  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. ABD'de ev yangını: 5 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

ABD'de ev yangını: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin kırsalında bir evde çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

​​​​​​​Harnett bölgesi polis yetkilileri, Kuzey Carolina'nın kırsalında bulunan Broadway kentindeki bir evde çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yangın nedeniyle 3 yetişkin ve 2 gencin öldüğünü aktaran yetkililer, olaya ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polis eve giden yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

 