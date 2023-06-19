ABD'de ev yangını: 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin kırsalında bir evde çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
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Harnett bölgesi polis yetkilileri, Kuzey Carolina'nın kırsalında bulunan Broadway kentindeki bir evde çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yangın nedeniyle 3 yetişkin ve 2 gencin öldüğünü aktaran yetkililer, olaya ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Polis eve giden yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.